عاجل...شاهدهدف مبكر للهلال في شباك الاتحاد بنهائي السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد.. هدف مبكر للهلال في شباك الاتحاد بنهائي السوبر السعودي

أمهل الهلال نظيره الاتحاد 5 دقائق فقط ليتقدم بهدف أول مبكر في نهائي "كأس الدرعية للسوبر السعودي" في أبوظبي.

وسجل البرازيلي مالكوم هدف الهلال بعد أن أنهى لعبة جماعية رائعة إثر تمريرة حاسمة من زميله سالم الدوسري.

صعد الهلال إلى النهائي بعد فوزه على النصر (2-1)، وبالنتيجة نفسها عبر الاتحاد على حساب فريق الوحدة



