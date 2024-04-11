نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل قمة الزمالك.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام نادي زد.

إصابة مروان عطية أمام زد

ولم يتمكن لاعب الوسط الدولي من استكمال اللقاء ليغادر الملعب في الدقيقة 68 بسبب الإصابة ليحل زميله محمد مجدي أفشة بديلًا له.

وجاءت إصابة مروان عطية عبارة عن شد في العضلة الخلفية أجبرته على مغادرة ملعب المباراة.

ويلاقي الأهلي حاليًا مضيفه نادي زد على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.