عاجل...مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا اليوم بث مباشر دون تقطيع في الدوري الأوروبي.

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا دون تقطيع، يدخل ليفربول المواجهة من أجل تحقيق علامة كاملة علي حساب المنافس القوي نادي أتلانتا حتي ينجح في حسم الأمور من البداية

فهل ينجح في أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في مشواره، خاصة أن الفريق قد تراجع في الدوري الإنجليزي بعد التعادل الأخير ضد نادي مان يونايتد وفقد الصدارة لصالح الجانرز، وبالتالي علي الفريق أن يركز أوربيًا اليوم من أجل تتويج مجهوداته في هذه البطولة بتحقيق إنتصار ثمين علي حساب النادي الإيطالي، والذي يطمح هو الآخر الخروج بنتيجة إيجابية ثمينة.



ليفربول وأتلانتا دون تقطيع



يستضيف ليفربول نظيره أتالانتا على ملعب آنفيلد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، في مباراة صعبة على الفريقين، ويأتي ليفربول إلى هذه المباراة بعد تعادل مثير بنتيجة 2-2 خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



حيث تقدم ليفربول بهدف مبكر عن طريق لويس دياز، لكن تعادل يونايتد في الشوط الثاني، وتمكن الأسطورة المصرية محمد صلاح من إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

من ناحية أخرى، تكبد أتالانتا هزيمة خارج أرضه بنتيجة 2-1 أمام كالياري في الدوري الإيطالي، حيث تقدم أتالانتا في البداية لكن سرعان ما تعادل كالياري قبل أن يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة.

يتطلع ليفربول، الذي فاز على سبارتا براغ بنتيجة ساحقة 11-2 في مجموع مباراتي دور الستة عشر، إلى مواصلة مشواره في البطولة، وعلى الجانب الآخر، حقق أتالانتا فوزًا تاريخيًا على ليفربول 2-0 على ملعب آنفيلد في دوري أبطال أوروبا 2020-2021