نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من تسديدة قوية.. وسام أبو علي يحرز هدف التقدم لـ الأهلي أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه أمام زد في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وافتتح وسام أبو علي التسجيل بعد مساهمة من أنتوني موديست ليسجل الهدف الأول للأهلي في الاوقات الاخيرة من المباراة وتحديدًا خلال الدقيقة 89.

ويسعى الأهلي للفوز وحصد النقاط الثلاث قبل مواجهة القمة المرتقبة بين القطبين الاثنين المقبل.

تشكيل الأهلي أمام نادي زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.