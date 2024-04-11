نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يمزق شباك الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الزمالك، الفوز على نظيره فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري 3-0

جاء الهدف الأول للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من عمر جابر.

فيما نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الثاني للفارس الأبيض، في الدقيقة 34 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية رائعة من أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين.

وشهدت الدقيقة 43 من عمر المباراة إلغاء الهدف الثالث للزمالك، والذي أحرزه المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، بداعي التسلل.

وأحرز أحمد سيد زيزو، الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 89 من أحداث الشوط الثاني، بعد أن سدد الكرة لوب بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار لتمر أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

وبهذا الفوز؛ رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 18 محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الثالث.