نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفوز على زد بشق الأنفس في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي أمام زد وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

الأهلي يهزم نظيره زد 1-0

واستطاع الأهلي، التفوق بهدف نظيف ليحصد النقاط الثلاث بعد غياب الانتصارات.

وافتتح وسام ابو علي التسجيل بعد مساهمة من أنتوني موديست ليسجل الهدف الأول للأهلي في الاوقات الاخيرة من المباراة وتحديدا الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة؛ احتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بينما تجمد زد عند النقطة 24 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل الأهلي أمام نادي زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.