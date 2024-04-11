نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الاتحاد السكندري، بفوز الفارس الأبيض بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تقرير ملخص أحداث وأهداف مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره زعيم الثغر في الدوري.

جاء الهدف الأول للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من عمر جابر.

فيما نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الثاني للفارس الأبيض، في الدقيقة 34 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية رائعة من أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين.

وشهدت الدقيقة 43 من عمر المباراة إلغاء الهدف الثالث للزمالك، والذي أحرزه المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، بداعي التسلل.

ونجح أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 89 من أحداث الشوط الثاني، بعد أن سدد الكرة لوب بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار لتمر أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز؛ رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 18 محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الثالث.