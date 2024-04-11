نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك والاتحاد اليوم

تسلم زيزو، جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة في أرضية الملعب، فور انتهاء اللقاء.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة.

وبهذا الفوز؛ رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 18 محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الثالث.