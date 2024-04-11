عاجل.. سبب مثير وراء إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وزد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مراقب مباراة النادي الأهلي أمام مضيفه زد إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده عقب مباراة الفريقين والتي انتهت أحداثها منذ قليل.

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وزد

وفاز الأهلي مساء اليوم على نظيره زد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار مراقب المباراة بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده بعد نهاية اللقاء لعدم وجود الصحفيين.

ونجح الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات مساء اليوم بعد خسارة وتعادل في آخر مباراتين للفريق الأحمر في مسابقة الدوري الممتاز.