نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة الأهلي وزد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام نادي زد.

عمر كمال يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وزد

فاز الأهلي مساء اليوم على نظيره نادي زد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقدم عمر كمال عبد الواحد مستوى مميز في مباراة اليوم حيث دفع به السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منذ بداية اللقاء في مركز الظهير الأيمن.

وتسلم عمر كمال عبد الواحد جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد نهاية اللقاء من جانب مندوب رابطة الأندية الذي قام بتسلم اللاعب الجائزة.