زيزو يحقق إنجازًا جديدًا بعد هدفيه أمام الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - انفرد أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمركز السابع في قائمة ترتيب هدافي القلعة البيضاء التاريخيين.

زيزو ينفرد بالمركز السابع في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين

يأتي ذلك بعد وصول زيزو إلى الهدف رقم 76 له بقميص القلعة البيضاء، بعد إحرازه لهدفين في شباك الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز نادي الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة دون رد، سجل الأهداف أحمد سيد زيزو "هدفين"، وناصر ماهر "هدف".

ونجح زيزو في فك الشراكة مع جمال حمزة نجم نادي الزمالك الأسبق، صاحب الـ 74 هدفاً.

جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو، يفصله حاليًا 8 أهداف لمعادلة رقم النجم الأسطوري الكابتن الراحل حمادة إمام صاحب الـ 84 هدفًا، والمركز السادس في قائمة هدافي الزمالك التاريخين.