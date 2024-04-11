عاجل.. الهلال يتوج بطلًا لكأس السوبر السعودي بعد اكتساح الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث مواجهة الهلال والاتحاد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الدرع للسوبر السعودي، بفوز فريق الهلال على نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف.

الهلال يفوز بلقب السوبر السعودي على حساب الاتحاد

شهد المباراة تقدم فريق الهلال في النتيجة وتسجيله الهدف الأول في اللقاء، عند الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، عن طريق مالكوم.

وجاء الهدف الأول لصالح الهلال بعد انطلاقة من مالكوم عند منطقة نصف الملعب اخترق بها دفاعات الصقور، كما قام بالتمرير لصالح الشهري قبل ان يمررها له مرة أخرى ليتمكن من تسجيل الهدف الأول.

وتعادل فريق الإتحاد في النتيجة ليسجل عبد الرزاق حمد الله هدف فريقه الأول عند الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الإتحاد صوبها حمد الله وتصدى لها ياسين بونو قبل أن يضعها حمد الله مرة أخرى ليسجل هدف التعديل لصالح فريقه في المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي.

وتقدم سالم الدوسري لصالح فريق الهلال عند الدقيقة 44 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من صالح الشهري.

وجاء هدف الهلال الثاني عن طريق سالم الدوسري، بعد أن قام صالح الشهري بتمريرها له على حدود منطقة الجزاء ليصوبها بقوة لتسكن مرمى فريق الإتحاد.

وشهدت المباراة إلغاء هدف سالم الدوسري في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بينما تمكن مالكوم من إضافة الهدف الثالث لصالح فريقه عند الدقيقة 89 من زمن المباراة.

ونجح فريق الهلال، في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من سافيتش إلى مالكوم ليتلاعب بمدافعي الاتحاد، قبل تصويبها في مرمى الصقور من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز ناصر الدوسري، هدف الهلال الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الأزرق 4-1.

ويتصدر فريق الهلال بهذا الفوز، قائمة الحاصلين على بطولة كأس السوبر السعودي برصيد 4 بطولات.