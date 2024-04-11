نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة تحفيزية قوية من جماهير الزمالك للاعبين قبل قمة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الجماهير التي تواجدت باستاد القاهرة بالفوز على الاتحاد السكندري عقب انتهاء المباراة، وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني إلى الجماهير للاحتفال معهم عقب اللقاء مباشرةً.

جماهير الزمالك تطالب اللاعبين بضرورة الفوز على الأهلي

طالبت الجماهير الموجودة بالاستاد اللاعبين بمواصلة الانتصارات وضرورة الفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز؛ رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 18 محتلًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الثالث.