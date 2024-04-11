نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو أهداف مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز أمام نظيره الاتحاد بنتيجة 4/1 في اللقاء الذي جمعهم بستاد محمد بن زايد ضمن منافسات دور نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ملخص مباراة الهلال والاتحاد

وبدأت أحداث مباراة الهلال والاتحاد برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل مالكوم الهدف الأول في الدقيقة 5 صنعه له الشهري وأهدر عبدالرزاق حمدلله ضربة جزاء وعاد سريعا بالتعادل للاتحاد في الدقيقة 21.

وقبل نهاية الشوط الأول؛ سجل سالم الدوسري هدف ثاني للهلال ثم بدأ الشوط الثاني وسجل مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 89 ثم أحرز ناصر الدوسري الرابع في اخر الدقائق وانتهت المباراة 4/1.