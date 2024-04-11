نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار مدرب مدرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض التدريبات بصورة طبيعية في تمام الساعة الخامسة مساء غدًا الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الجهاز الفني يرفض منح لاعبي الزمالك راحة قبل القمة

رفض الجهاز الفني، منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز من أجل الاستعداد للقاء القمة.

وكان فريق الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز؛ رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 18 محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الثالث.