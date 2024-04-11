نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مشجع لنادي الهلال يضرب حمدالله بالعصا عقب نهائي السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام أحد مشجعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بالاعتداء على المغربي عبد الرزاق حمدلله نجم فريق الاتحاد بعد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي التي أقيمت، منذ قليل، باستاد محمد بن زايد.

مشجع يعتدي على حمدالله لاعب الاتحاد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو يظهر اعتداء مشجع من مدرجات الهلال على عبدالرزاق حمدلله بالعصا بعد نهاية المباراة التي جمعتهما مساء الخميس وانتهت نتيجتها لصالح الزعيم الهلالي 4/1.

وتوج الفريق الأرزق بلقب كأس السوبر السعودي بعد تحقيق الفوز على نظيره وغريمه التقليدي الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف سجلها كل من مالكوم والدوسري (هدفين).

وسجل عبدالرزاق حمدالله، هدف الاتحاد الوحيد في لقاء نهائي السوبر السعودي أمام الهلال.