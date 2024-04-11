نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليسوا ماكينات".. كولر يدافع عن لاعبي الأهلي ويوجه طلبًا للجماهير قبل القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على فوز فريقه أمام زد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

كولر: الأهلي لعب مباراة جيدة أمام زد

قال كولر بعد المباراة:"الأهلي أدى مباراة جيدة أمام فريق زد وتسيد اللقاء منذ الدقيقة 15 وحتى نهاية المواجهة، وخسارة الفريق أمام البنك الأهلي في الدروي كانت بشكل دراماتيكي".

وأضاف: "تسيدنا مباراة زد منذ الدقيقة 15 وحتى النهاية، ولكن عاب علينا عدم الدقة في التمرير وعدم تحويل الفرص إلى أهداف، إلا أنني سعيد بصناعتنا الكثير من الفرص".

وتابع: "لدينا إصابات كثيرة غالبيتها قدري وليس عضلي بسبب ضغط المباريات، وكل لاعب من الغائبين له وزن ومن الأعمدة المؤثرة مع الأهلي والمنتخب".

واستطرد: "هذه الإصابات تفرق معي حتى لو أمتلك قائمة طويلة من اللاعبين، خصوصا وأننا نعاني من ضغط كبير ونلعب 4 مباريات في فترة أسبوع ونصف وهذا أمر مرعب، هذا إلى جانب السفر وتغيير الطقس والأجواء وهو ما يؤثر في اللاعبين".

وواصل:"اللاعبون لا يحصلون على أجازات حتى الأعياد، وهم بشر وليسوا ماكينات، وبالتالي الضغط المتواصل يؤثر عليهم ذهنيا وبدنيًا".

وأشار: "أريد من الجماهير أن تستمتع بالعيد وتحتفل بالفوز على زد وتبدأ من غدٍ الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك".

وأكمل: "أتمنى من الجماهير أن تملأ مدرجات الملعب في مباراة الزمالك يوم الاثنين المقبل لأنهم الداعم الأول لنا واللاعب رقم 12 وأحتاجهم معنا".