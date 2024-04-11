نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من زيزو على هدفيه أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يهدي هدفيه اليوم في مرمى الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري، إلى روح محمد مدحت المعد البدني للأبيض، والذي توفي، الخميس الماضي.

زيزو: الفوز على الاتحاد يمنحنا دفعة معنوية لمواصلة الانتصارات

أكد زيزو أن الفوز على الاتحاد السكندري مهم جدًا، وسيمنح الفريق دفعة معنوية لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، وشدد على أن الجميع في حالة تركيز شديد من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الزمالك.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك بهذا الفوز، رصيده إلى النقطة 18 محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الثالث.