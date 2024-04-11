عاجل.. القبض على مشجع الهلال بعد ضرب حمدالله بالعصا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، آخر تطورات واقعة اعتداء أحد مشجعي نادي الهلال على المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد وذلك عقب مباراة نهائي كأس السوبر السعودي.

التقى الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الخميس، على ملعب “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي، حيث توج الأزرق باللقب بعد الفوز بالمباراة بنتيجة 4-1.

القبض على مشجع الهلال الذي ضرب حمدالله بالعصا

شهدت نهاية المباراة، مشاجرة بين حمدالله وأحد مشجعي الهلال المتواجد في مدرجات الملعب، حيث قام المشجع بضرب اللاعب بالعصا في لقطة مثيرة.

وبدأت الواقعة، بحديث بين حمدالله وأحد الجماهير ثم قام الأول برش المياه تجاه الثاني الذي رد بضرب اللاعب بالعصا على رأسه ثم تدخل اللاعبون وبعض الأشخاص لتهدئة الوضع.

وحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط" فأنه تم القبض على المشجع الذي اعتدى على عبد الرزاق حمدالله نجم الهلال وإحالته للجهات الأمنية في العاصمة أبو ظبي.

يذكر أن حمدالله هو من سجل هدف الاتحاد الوحيد في لقاء نهائي السوبر المحلي اليوم أمام الهلال.