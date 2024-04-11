نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يتلقى هزيمة مفاجئة أمام أتلانتا في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هزيمة ثقيلة أمام نظيره أتلانتا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.

أحداث مباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي

سجل جيانلوكا سكاماكا أول أهداف اللقاء لصالح أتلانتا في الدقيقة 38، بعد عرضية أرضية من دافيد زاباكوستا من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها سكاماكا بتسديدة مباشرة، لم يتمكن الحارس كيلير من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وشارك محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الدقيقة 46 بدلًا من هارفي إليوت.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح أتلانتا في الدقيقة 60، بعد عرضية من شارل دي كيتيلير من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سكاماكا بتسديدة يسارية، سكنت الشباك على يمين الحارس كيلير.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 79 بداع التسلل على محمد صلاح قبل تسجيله للهدف.

وتمكن ماريو باساليتش من تسجيل الهدف الثالث لصالح أتلانتا في الدقيقة 83، بعد تسديدة من مارتن دي رون، تصدى لها الحارس كيلير ليتابعها باساليتش بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.