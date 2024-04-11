نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر ليفربول أمام نظيره أتلانتا بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي باليورباليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

افتتح جيانلوكا سكاماكا أول أهداف اللقاء لصالح أتلانتا في الدقيقة 38، بعد عرضية أرضية من دافيد زاباكوستا من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها سكاماكا بتسديدة مباشرة، لم يتمكن الحارس كيلير من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح أتلانتا في الدقيقة 60، بعد عرضية من شارل دي كيتيلير من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سكاماكا بتسديدة يسارية، سكنت الشباك على يمين الحارس كيلير.

وعزز ماريو باساليتش التقدم بالهدف الثالث لصالح أتلانتا في الدقيقة 83، بعد تسديدة من مارتن دي رون، تصدى لها الحارس كيلير ليتابعها باساليتش بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.