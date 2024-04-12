نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريح مدوي من فان ديك بعد خسارة ليفربول أمام أتلانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، على خسارة فريقه المفاجئة أمام أتلانتا في بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب “أنفيلد”.

خسر ليفربول، في عقر داره أمام أتلانتا بثلاثية نظيف، بالمباراة التي أقيمت في إطار ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فان ديك: دون الإيمان بأنفسنا فلا فائدة من الذهاب لإيطاليا

قال فان ديك في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: “كانت هُناك الكثير من المساحات في الدفاع، كان علينا التحسن، الآن علينا القيام بردة فعل”.

وتابع مدافع ليفربول: “نحن مؤمنين بأنفسنا وأننا نستطيع العودة، تركيزنا الآن على كريستال بالاس، وعلينا الآن استرجاع تركيزنا”.

واصل: “إنها أُمسية مخيبة للآمال للغاية بالطبع، الكثير من الأخطاء الفردية، والتي تمت معاقبتنا عليها”.

وختم، متحدثًا عن لقاء العودة أمام أتلانتا، الخميس المقبل: "إذا لم يكن لديك الإيمان، فلا فائدة من الذهاب إلى إيطاليا".