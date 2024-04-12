كم تبلغ جوائز كاس السوبر السعودي؟

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أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد، ينتظر الهلال الحصول على المكافآت المالية المناسبة.

كم تبلغ جوائز كأس السوبر السعودي؟

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد "محمد بن زايد" بأبوظبي.

ووفقًا لما نُشر في صحيفة "الرياضية" السعودية، سيحصل الهلال على مكافأة مالية تبلغ قيمتها 4 ملايين ريال سعودي، وذلك وفقًا للائحة البطولة.

بينما سيحصل الاتحاد، الذي اكتفى بالمركز الثاني، على مكافأة مالية تصل إلى مليوني ريال سعودي، بالإضافة إلى الميدالية الفضية.

أما النصر والوحدة، اللذان خرجا من الدور نصف النهائي للبطولة، فسيحصل كل منهما على مكافأة مالية قدرها مليون ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال يعتبر أكثر الفرق تتويجًا بلقب السوبر السعودي برصيد 4 ألقاب، بينما يأتي بعده النصر بلقبين.