عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الاهلي قبل مواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول بالنادي الأهلي، آخر تطورات إصابة مروان عطية، والتي تعرض لها خلال مواجهة زد.

تفاصيل إصابة نجم الاهلي قبل مواجهة الزمالك

وقال أحمد جاب الله في تصريحات صحفية: "مروان عطية اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية ويجري أشعة لتشخيص إصابته بشكل دقيق وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية".

وغادر مروان عطية أرضية الملعب خلال مباراة زد،، بسبب الإصابة، والتي حقق فيها الأهلي الفوز بهدف دون رد، والمؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.