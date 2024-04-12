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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية كشفت عن جهود إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليس مبابي.. ريال مدريد يتحرك لضم صفقة القرن

وأوضحت هذه التقارير أن ريال مدريد يسعى لضم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من المعروف أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف عام 2027، ولكن يُفترض أن يكون هناك شرط جزائي يمكن تفعيله بدءًا من الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد قد يقدم عرضًا يبلغ قيمته 200 مليون يورو، لضم الموهبة النرويجية من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.