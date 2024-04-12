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أحمد جودة - القاهرة - اضاف اتحاد جدة رقمًا سلبيًا جديدًا إلى سجله، بعدما فقد لقب كأس السوبر السعودي لصالح الهلال، في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس الخميس.

بعد خسارة لقب السوبر.. رقم سلبي جديد يلتصق باتحاد جدة

وتلقى الاتحاد خسارة قاسية بنتيجة 1-4 أمام الهلال، في المباراة التي أُقيمت على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، في النسخة العاشرة من البطولة.

وبهذه النتيجة، أصبح العميد أول فريق في تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 2013، يستقبل 4 أهداف في مباراة واحدة.

من ناحية أخرى، قدم الهلال أداءً تاريخيًا، حيث حقق أكبر فوز في تاريخ كأس السوبر السعودي.

من الجدير بالذكر أن الهلال كان قد تلقى خسارة مماثلة بفارق 3 أهداف أمام النصر (0-3) في نسخة عام 2020.

وبهذا الفوز، يعزز الهلال صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 4 ألقاب، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند بطولة واحدة.