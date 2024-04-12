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أحمد جودة - القاهرة - يسعى ريال مدريد للاقتراب خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري الإسباني، حينما يحل ضيفا ثقيلا على ريال مايوركا، غدا السبت، في إطار الجولة الـ31 من المسابقة.

ريال مدريد يسعى لمواصلة زحفه من بوابة مايوركا

ومع تبقي 8 مباريات فقط على نهاية الليجا، يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، برشلونة، و10 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث.

ويتسلح الريال بسجل قوي، حيث لم يتلق سوى خسارة واحدة فقط هذا الموسم، في الليجا، كما حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في آخر 6 مواجهات بالمسابقة.

ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي، أن يحقق فريقه الفوز بهذه المباراة، من أجل مصالحة الجماهير واستعادة الثقة، بعد التعادل مع ضيفه مانشستر سيتي (3/3)، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وسيدخل ريال مدريد مباراة مايوركا بصفوف مكتملة، باستثناء الحارس تيبو كورتوا وديفيد ألابا المصابين، حيث يُنتظر أن يستعيد الفريق خدمات إيدير ميليتاو.

ولن تكون مهمة الفريق الملكي سهلة، لا سيما أن مايوركا يحتل المركز الخامس عشر، بفارق 6 نقاط فقط عن المراكز المهددة بالهبوط، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الدخول أكثر في المنطقة الآمنة.

ويسعى مايوركا لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، فعلى مدار آخر خمس مواجهات، فاز الفريق في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة.

كما أن مايوركا وصل هذا الموسم لنهائي كأس ملك إسبانيا، لكنه فشل في التتويج باللقب، حيث خسر أمام أتلتيك بيلباو بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1/1).