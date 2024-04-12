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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة،بعدما تأكيد غياب الفرنسي رافاييل فاران، مدافع الفريق، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب إصابة عضلية.

ضربة موجعة لنادي مانشستر يونايتد

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الموسم الثاني لمانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تن هاج شهد سلسلة من مشاكل اللياقة البدنية، حيث تأثر خط الدفاع بشكل خاص.

وعانى مانشستر يونايتد في أغلب الموسم من نقص في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة الثنائي لوك شاو وتيريل مالاسيا، وفي الوقت نفسه تتفاقم مشاكل الفريق في قلب الدفاع.

وعانى ليساندرو مارتينيو وفيكتور ليندلوف من الإصابات، فيما غاب الثنائي فارات وجوني إيفانو عن الفريق في المباراة التي تعادل فيها 2/2 مع ليفربول بعدما تعرضا للإصابة في مواجهة تشيلسي يوم الخميس الماضي.

وسيغيب الثنائي مرة أخرى أمام بورنموث يوم الأحد، وعلى الأرجح لن يعود فاران للفريق حتى الشهر المقبل.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان:"يغيب رافاييل فاران عن الفريق في الأسابيع القليلة المقبلة بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراتنا مع تشيلسي التي أقيمت الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان:"يهدف اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم للعودة للمباريات قبل نهاية الموسم في أيار/مايو".

وأكمل البيان:" كما يغيب أيضا المدافع جوني إيفانز عن مباراة السبت أمام بورنموث ولفترة أقل بسبب مشكلة عضلية".

وشارك فاران /30 عاما/ في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وينتهي تعاقده في هذا الصيف.

وشارك إيفانز، الذي عاد بشكل مفاجئ لمانشستر في العام الماضي، في 29 مباراة وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن هاري ماجوير والمدافع الشاب ويلي كامبوالا سيبدأن مباراة بورنموث في التشكيل الأساسي.