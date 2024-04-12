نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر: يعلق سبب تراجع أداء الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مارسيل كولر مدرب الأهلي إن ضغط المباريات تسبب في إصابات كثيرة في صفوف فريقه ما أثر سلبًا على الأداء بشكل عام.

واحتاج الأهلي إلى قذيفة قوية من الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 89 ليحقق الفوز بصعوبة على ضيفه زد (1-0).

أضاف كولر في تصريحات تليفزيونية: "خسرنا مباراة البنك الأهلي بشكل درامي (4-3)، كما سقطنا في فخ التعادل مع إنبي في اللحظات الأخيرة رغم سيطرتنا على المباراة".

و قد أضاف: "في مباراة زد اليوم تحكمنا في كل شيء، وكان ينقصنا بعض الدقة في التمرير وما يعاب علينا عدم تحويل الفرص إلى أهداف، لكن إجمالًا قدم اللاعبون مباراة رائعة".

شدد المدرب السويسري على معاناة فريقه من تكرار الإصابات بسبب ضغط المباريات، مضيفًا "لاعبو المنتخب لم يحصلوا على راحة لمدة 3 أسابيع، هذا يؤثر سلبًا على الفريق".

وأتم: "أريد أن يحتفل الجمهور بالعيد والفوز اليوم. ننتظرهم في مباراة القمة أمام الزمالك".