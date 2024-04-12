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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة Fútbol Fichajes أن مانشستر يونايتد يعتبر اللاعب رافائيل لياو ضمن قائمة اهتماماته.

عملاق انجليزي يستهدف ضم لياو

ووفقًا للصحيفة، يسعى النادي الإنجليزي إلى تعزيز خط هجومه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويأتي مهاجم نادي ميلان الإيطالي على رأس أولوياته.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي يقدّر قيمة رافائيل لياو بمبلغ ضخم يصل إلى 145 مليون يورو (121 مليون جنيه إسترليني)، مما يضع مانشستر يونايتد أمام تحدٍ كبير.

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال كان مهتمًا بالتعاقد مع الدولي البرتغالي، لكن المبلغ المالي الضخم أدى إلى تراجع "المدفعجية" عن إتمام الصفقة.

وختمت الصحيفة بذكر إنجازات لياو هذا الموسم مع نادي ميلان، حيث سجل 12 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 38 مباراة.