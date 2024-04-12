عاجل...الدوري الإنجليزي يقرر استخدام تقنية التسلل شبه الآلي

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أحمد جودة - القاهرة - وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع على استخدام تقنية التسلل شبه الآلي بداية من الموسم المقبل 2025/2024.

وسوف تستخدم نفس الكاميرات والبرامج التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في دوري أبطال أوروبا للرجال عند تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي SAOT.

ويختلف نظام يويفا قليلًا عن التكنولوجيا التي يستخدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث توفر كرة المباراة المزودة بشريحة بداخلها مجموعة من البيانات.

وأكدت مؤسسة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي أن تقنية SAOT ستكون جاهزة للاستخدام بعد إحدى فترات الراحة الدولية في الخريف المقبل.

ومن المنتظر أن يوفر دخول هذه التقنية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، نحو 30 ثانية لكل قرار، وتأمل لجنة التحكيم في إنجلترا لوضع حد للمواقف التي يستمر فيها اللعب بعد حدوث تسلل محتمل، لأنه تم توجيه الحكام المساعدين لإبقاء أعلامهم منخفضة قبل أن يتم اخبارهم في وقت لاحق بعد انتهاء اللعبة إذا ما كانت تسللًا أم لا.

وبدلًا من انتظار رأي الفار لحين انتهاء اللعبة، سيكون لدى الحكام المساعدين اتصال لا سلكي بسماعة أذن تخبرهم بقرار التسلل الشبه آلي، بالتالي يمكنهم وقتها رفع أعلامهم على الفور لتأكيد وجود تسلل، كما أفاد موقع "ذا أتلتيك".

وقد أثار العمل اليدوي الحالي لحكام الفيديو المساعد (VAR) انتقادات واسعة هذا الموسم، خاصةً منذ هدف لويس دياز في مباراة توتنهام وليفربول، الذي تم أُلغيَّ بشكل غير صحيح وترتب عليه خسارة ليفربول.

كما أن حالات التسلل بشكل عام يستغرق الكثير من الوقت عند مراجعتها بواسطة VAR، وهذا عَرض التقنية لانتقادات تتعلق بقتل متعة المباريات وتكسير النسق.

ووسط كل هذه الانتقادات، كان رؤوساء الدوري الإنجليزي الممتاز يراقبون تطور تكنولوجيا التسلل الشبه آلي، وسط اختبارات خلف الكواليس، قبل أن يتم الاستقرار على تطبيق التقنية في الموسم المقبل.

ومنذ تطبيق تقنية الفار في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى عام 2019، خضعت حالات التسلل لعملية مراجعة دورية من الحكام، ويتضمن ذلك قيام تقنية الفار بمعايرة خطوط التسلل يدويًا باستخدام إطار يوضح آخر مرة لمست فيها الكرة أحد المهاجمين مع آخر مدافع من أجل الحكم على ما إذا كان اللاعب متسللًا أم لا.

وقال الدوري الإنجليزي في بيان رسمي اليوم "في اجتماع المساهمين في الدوري الممتاز اليوم، وافقت الأندية بالإجماع على مشروع إدخال تقنية التسلل شبه الألي".

أضاف "سيتم استخدام النظام الجديد لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تكون التكنولوجيا جاهزة للاستخدام بعد إحدى فترات الاستراحة الدولية في الخريف المقبل".

ختم البيان الإنجليزي "ستوفر هذه التقنية سرعة في اتخاذ القرار الصحيح، استنادًا إلى التتبع البصري، وستنتج رسومات بث عالية الجودة لضمان تجربة محسنة داخل الملعب وأثناء البث المباشر للمشجعين".