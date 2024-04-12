5 مرشحين يتنافسون لخلافة تشافي بعد إعلان رحيله عن برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفى إسبانى حقيقة رغبة برشلونة فى التعاقد مع البرتغالى سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو، لخلافة تشافى هيرنانديز.

ويبحث برشلونة عن مدرب جديد لقيادة الفريق الكتالونى فى الموسم المقبل، بعد إعلان تشافى رحيله فى نهاية الموسم.

وارتبط اسم كونسيساو بتدريب برشلونة فى ظل نهاية عقده مع بورتو بنهاية الموسم، إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى مثل هانز فليك ولويس إنريكى.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن برشلونة لم يفكر مطلقا فى التعاقد مع كونسيساو.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولى البارسا يرون أن المدرب البرتغالى لا يتمتع بالخبرات الكافية لقيادة مشروع النادى، إلى جانب أسلوبه الذى لا يتناسب مع فلسفة الفريق.

وأشارت إلى أن تلك الأنباء مصدرها كونسيساو من أجل الترويج لنفسه قبل نهاية الموسم الحالى.

وكان فريق بورتو قد تعرض لخسارة مفاجئة من نظيره إشتوريل برايا مفابنتيجة 1/ صفر ضمن منافسات الجولة 27 بالدورى البرتغالى لكرة القدم، وأحرز كاسيانو موريرا هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 69.

وتوترت أحداث اللقاء مما دفع حكم الساحة لإشهار البطاقة الحمراء لكل من ديوجو كوستا وفرانشيسكو كونسيساو ثنائى فريق بورتو فى الدقيقتين 65 و89.

كما حصل برناردو فيتال لاعب إشتوريل برايا على بطاقة حمراء فى الدقيقة 93.

وبهذا الفوز الثمين رفع إشتوريل برايا رصيده إلى 28 نقطة فى المركز الـ11، بينما تجمد رصيد بورتو عند 58 نقطة فى المركز الثالث بعد خسارته الخامسة فى الدورى هذا الموسم.

وهو ما جعل مسؤولى برشلونة يستبعدون فكرة التعاقد مع المدير الفنى لبورتو باعتبار أن نتائجه ليست محفزة لهم فى منح «كونسيساو» فرصة قيادة البارسا فى ظل رغبة مسئوولى البارسا فى إجراء تعديلات جذرية على الفريق الكتالونى فى الموسم المقبل.

وبذل مسؤولو برشلونة محاولات مكثفة من أجل إقناع «تشافى»، المدير الفنى، بالتراجع عن فكرة الرحيل، وضغطت إدارة النادى الإسبانى بكافة الطرق فى مقدمتها زيادة الراتب السنوى للمدير الفنى لا سيما بعدما تحسنت النتائج على يديه خلال المرحلة الماضية، لكن المدير الفنى للبارسا لا يزال متمسكا بقراره النهائى بالرحيل عن الفريق فى نهاية الموسم الجارى.

وفى تصريحات سابقة أكد تشافى أنه سيرحل فى 30 يونيو المقبل وقال: «سأترك النادى، إنه قرار اتخذته مع الرئيس (خوان لابورتا) ومع الجهاز الفنى، النادى بحاجة إلى تغيير فى الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شىء هو الرحيل».

ودخل عدد من المدربين الكبار ضمن الترشيحات لتولى تدريب برشلونة خلفا لتشافى بصرف النظر عن قدرته فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا من عدمه

ويأتى فى مقدمة المرشحين يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول الإنجليزى، الذى كانت له بصمة واضحة فى صناعة تاريخ جديد للريدز بحصد عدد كبير من البطولات على المستويين المحلى والأوروبى خلال فترة توليه المسؤولية، فضلا عن صناعته لجيل جديد ارتبطت به الجماهير الإنجليزية، على رأسهم الفرعون المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى قبل أن يرحل إلى بايرن ميونخ الألمانى ولويس دياز وفان دايك وغيرهم.

كما دخل أيضا ميشيل سانشيز، المدير الفنى لجيرونا الإسبانى، فى دائرة المرشحين بعدما قدم مع فريقه أداءً مبهرا مع جيرونا، حيث يحتل فريقه المركز الثانى فى الدورى بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، و8 نقاط أمام برشلونة الرابع صاحب الـ44 نقطة.

ونجح ميشيل فى قيادة جيرونا على برشلونة 4- 2 فى ديسمبر الماضى، ومنذ ذلك الحين بدأت جماهير برشلونة تبدى إعجابها بميشيل.