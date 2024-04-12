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أحمد جودة - القاهرة -



نجح جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تدوين اسمه ذهبًا مع الزعيم بعد أن حقق لقب كأس السوبر السعودي.

جيسوس يدون اسمه ذهبًا مع الهلال بعد التتويج بالسوبر السعودي

وانفرد جيسوس برقم تاريخي مع الهلال، بعد أن أصبح أول مدرب يحقق لقب كأس السوبر السعودي مرتين منذ انطلاقها في عام 2013.



وحصد الزعيم لقب كأس السوبر السعودي بعد أن فاز بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الاتحاد، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الخميس.

وكان جيسوس قد سبق له التتويج مع الهلال بلقب كأس السوبر السعودي عام 2018، خلال ولايته الأولى مع الزعيم.



جدير بالذكر أن المدير الفني البرتغالي قاد الهلال حتى الآن في ولايته الحالية خلال 42 مباراة، فاز في 39 مباراة، وتعادل في 3 آخرين ولم يخسر أي لقاء حتى الآن في جميع المسابقات.



ويستعد الهلال لملاقاة نظيره العين الإماراتي في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة.

