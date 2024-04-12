نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق جوارديولا المُثيرعلى تعادل مانشستر سيتي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا، مُدرب مانشستر سيتي، عن تعادل فريقه المُثير مع ريال مدريد بنتيجة 3-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية السيتيزنز على أرض ملعب سانتياجو برنابيو كل من بيرناردو سيلفا وفيل فودين ويوشكو جفارديول.

وسجل ثلاثية الميرنجي كل من روبن دياز “بالخطأ في مرمى فريقه”، ورودريجو، وفيدي فالفيردي.

جوارديولا: سنلعب للفوز من أجل جمهورنا

وقال جوارديولا، في تصريحاتٍ نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية،:”لقد بدأنا اللقاء بصورةٍ جيدة، ولكن من الصعب اللعب هُنا”.

وتابع:المُنافس يُدافع بصورةٍ رائعة حقًا، والسرعة التي يملكونها في الشق الهجومي مُذهلة

وأكمل في الشوط الأول خسرنا الكثير من الكُرات، وحينما يحدث ذلك فإن من الصعب حينها اللعب ضد المُنافس”.

و قد أضاف:”في الشوط الثاني أظهرنا شخصية رائعة في الطريقة التي لعبنا بها”.

وتابع جوارديولا:”علينا أن نفوز في المُباراة المُقبلة من أجل الوصول لنصف النهائي”.

وأكمل قائلًا:”في الأسبوع المُقبل سنلعب بحضور جمهورنا، ونحن نحتاج كل مُشجعينا، علينا التحلي بالطاقة اللازمة لهزيمة ملوك هذه المُسابقة”.

وتابع:”سنلعب من أجل الفوز في مانشستر من أجل جمهورنا”.

وسيلعب الفريقان من جديد في جولة الإياب على أرض ملعب الاتحاد في مانشستر يوم الأربعاء المُوافق 17 إبريل.