نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح ناري لرافينيا بعد فوز برشلونة على باريس ‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق رافينيا، لاعب برشلونة، تصريحًا حماسيًا بعد فوز فريقه على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية الكتلان على أرض ملعب حديقة الأمراء كلًا من رافينيا “هدفين”، وأندرياس كريستينسن “هدف”، فيما سجل ثُنائية الباريسيين كلًا من عثمان ديمبيلي وفيتينيا.

رافينيا لجمهور برشلونة: الأفضل لم يأتِ بعد

وقال رافينيا، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية،:”كُنت اتطلع لهدفي الأول، وحصلت عليه وسجلت الثاني ضد واحد من أفضل الفرق في العالم”.

وتابع:”بالنسبة لي هذه أمسية رائعة ستظل محفورة دائمًا في ذاكرتي، ولكن الأمر المُهم يتمثل في أن الفريق لعب مُباراة جيدة جدًا”.

وأضاف نجم برشلونة:”بعد مُباراة فياريال (الخسارة 5-3 في الليجا) تحدثنا سويًا وكُنا نعلم أن علينا أن نتطور إذا أردنا المُنافسة”.

وتابع:”أعتقد أن هذا التغيير ساعدنا على التحلي بالثقة، لا يُمكننا التعامل مع أي شيءٍ كما لو كان مُسلمًا به”.

وأكمل رافينيا:” نحن نحتاج بذل الكثير من الجهود، الأفضل لم يأتِ بعد”.

وسيلعب الفريقان من جديد في جولة الإياب على أرض ملعب لويس كومبانيس يوم الثلاثاء المُقبل المُوافق 16 إبريل.