إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يتحدى برشلونة بعد الخسارة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد لويس إنريكي، مُدرب باريس سان جيرمان، عن ثقته في قدرة فريقه على تجاوز عقبة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد تفوق في جولة الذهاب على أرض ملعب حديقة الأمراء في باريس بنتيجة 3-2، وسيلتقي الفريقان من جديد في جولة الإياب يوم 16 إبريل على أرض ملعب لويس كومبانيس.

إنريكي: باريس قادر على هزيمة برشلونة على أرضه

وقال إنريكي، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية،:”ليس لدي شك أننا قادرين على التأهل، نحن نعتمد على الفوز في جولة الإياب”.

وتابع مُدرب الفريق الباريسي:”لم أقل أبدًا إن فريق برشلونة هو الأوفر حظًا، برشلونة تاريخيًا فريق أكبر، لقد فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات”.

وتابع:”سنذهب من أجل تحقيق الفوز في برشلونة، لأن أي نتيجة أخرى لن تكون جيدة”.

وأردف إنريكي قائلًا:”لا توجد صعوبة في التحضير لمُباراة برشلونة، سنلعب من أجل الفوز بها”.

ورفض إنريكي التعليق على أداء مبابي في اللقاء، وقال عن ذلك:”أنا لا أتحدث عن لاعبٍ بشكلٍ مُنفرد، لقد رأينا أمورًا يجب أن تتحسن، لا يجب أن نتحدث عن أفرادٍ بعينهم بعد الخسارة”.

وسيلعب الفريقان من جديد في جولة الإياب على أرض ملعب لويس كومبانيس يوم الثلاثاء المُوافق 16 إبريل.