عاجل.. ضربة موجعة قوية في برشلونة قبل لقاء باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية تفيد بأن فريق برشلونة الإسباني، بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، تعرض خدمات أحد نجومه البارزين في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ضربة موجعة قوية في برشلونة قبل لقاء باريس سان جيرمان

بعد تحقيق فوز مثير على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب، تلقى سيرجي روبيرتو، قائد برشلونة، بطاقة صفراء في الدقيقة 34 بسبب تدخله على ماركو أسينسيو.

ونتيجة لذلك، سيغيب عن مباراة الإياب في ملعب مونتجويك بسبب التوقيف بسبب التراكم البطاقات.

برشلونة يستضيف باريس سان جيرمان في المباراة القادمة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحتاج إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وينتظر البلوجرانا في الدور نصف النهائي حال حقق الصعود المترشح من مواجهة اتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند التي حسمها الأول على ملعبه 2-1.