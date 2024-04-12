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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية تكشف عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، بالتوقيع مع نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم القادم.

ريال مدريد يستهدف ضم جوهرة مانشستر يونايتد

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد يعرب عن إعجابه بأداء اللاعب كوبي ماينو، المهاجم في صفوف مانشستر يونايتد، بعد أن برز بشكل لافت مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد ينظر إلى إمكانية إتمام صفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لضم الشاب كوبي ماينو لتعزيز خط هجوم الفريق.

يأتي هذا في ظل تعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-3 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.