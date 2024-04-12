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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية تكشف عن صفعة قوية وجهها فريق باريس سان جيرمان لريال مدريد في أولى صفقاته، وفقًا للتقارير الواردة اليوم.

الخليفي يوجه صفعة قوية لفلورنتينو بيريز

وعلى الرغم من تصدر ريال مدريد لجدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 75 نقطة وفارق 8 نقاط عن برشلونة، إلا أن النادي الملكي كان ينوي في صيف عام 2025 استغلال تبقي موسم واحد فقط على عقد أشرف حكيمي للضغط على سان جيرمان لبيعه.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان لن يكون مستعدًا على الإطلاق للتخلي عن حكيمي، حيث يعتبر النادي الفرنسي أنه جزء لا يتجزأ من مشروعه المستقبلي.

يُذكر أن حكيمي يعد واحدًا من قادة فريق باريس سان جيرمان حاليًا، وسيزيد أهميته بشكل كبير عندما يرحل كيليان مبابي في الصيف القادم.

ويحظى النادي الباريسي بشعبية كبيرة في الوطن العربي بفضل الملكية القطرية للنادي ووجود النجم المغربي حكيمي في صفوفه.