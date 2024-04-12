نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات غاضبة من بيولي عقب الخسارة أمام روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان، أن فريقه يجب أن يلعب على أعلى مستوى عندما يواجه روما في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

بيولي: لم نكن محظوظين بحكم مواجهة روما

قال بيولي، في تصريحات عقب المباراة: "كان علينا اتخاذ خيارات أكثر وضوحا في الشوط الأول، إما الهجوم أو الانتظار والقيام بالمرتدات".

وأضاف: "لم تكن أفضل أمسية لنا من الناحية الفنية، لقد ألقينا الكثير من الكرات داخل المنطقة لكن لسوء الحظ لم نتمكن من العثور على كرة الهدف".

وتابع: “لقد سددنا كثيرا من خارج المنطقة لأنهم أغلقوا المساحات بشكل جيد، ولم نكن دقيقين للغاية ونحن آسفون لذلك”.

وأتم "الدقائق الـ90 المقبلة يجب أن نكون على أعلى مستوى لأننا نملك القدرة على ذلك".

