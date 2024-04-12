جوارديولا يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعض الأنباء الجيدة قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية: "جوارديولا يمكنه استعادة كيفين دي بروين، بعدما غاب عن المشاركة في لقاء الذهاب، بسبب مشاكل في المعدة".

وتابعت: "مالم يحدث انتكاسة لدي بروين في مباراة لوتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون كيفين جاهزا لاستقبال ريال مدريد بملعب الاتحاد".

وأتمت: "الثنائي فيل فودين وكايل ووكر سيكون جاهزا أيضًا للمشاركة في اللقاء، بينما يواجه ناثان آكي صعوبة في اللحاق بمواجهة الإياب".