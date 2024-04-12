الرياضة

جوارديولا يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعض الأنباء الجيدة قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية: "جوارديولا يمكنه استعادة كيفين دي بروين، بعدما غاب عن المشاركة في لقاء الذهاب، بسبب مشاكل في المعدة".

وتابعت: "مالم يحدث انتكاسة لدي بروين في مباراة لوتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون كيفين جاهزا لاستقبال ريال مدريد بملعب الاتحاد".

وأتمت: "الثنائي فيل فودين وكايل ووكر سيكون جاهزا أيضًا للمشاركة في اللقاء، بينما يواجه ناثان آكي صعوبة في اللحاق بمواجهة الإياب".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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