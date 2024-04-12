فان دايك يطلق تصريحات قوية بعد خسارة ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، عقب خسارة الريدز في ملعب أنفيلد بثلاثية نظيفة على يد أتالانتا، اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فان دايك يفسر هزيمة ليفربول

وقال لاعب الريدز عقب المباراة "أمسية مخيبة للآمال بشدة، بعدما ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية، وعوقبنا بسببها.. هذا أمر مشين".

وأضاف "كان يتحتم علينا القيام بما هو أفضل، خاصة أننا تركنا مساحات شاغرة أمامهم، وعاقبونا على الفور".

وأتم “الأهداف المستقبلة جاءت بسبب فقدان لاعبي فريقه، الكرة في مناطق الخطر”.