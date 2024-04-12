نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "فيفا" يدافع عن لاعب ريال مدريد لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، أمس الخميس، إلى مكافحة العنصرية المتفشية في كرة القدم.

وقال إنفانتينو في اجتماع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، إن هناك "مشاكل" في الرياضة.

وتابع: "فينيسيوس وآخرون يعانون.. لا يوجد سبب لهذه الهجمات، علينا أن نتحد ضد العنف في العالم".

فينيسيوس يرفض عرض باريس سان جيرمان

أوضحت تقارير صحفية قرار نادي ريال مدريد الإسباني، ورئيسه فلورنتينو بيريز بشأن استمرارية فينيسيوس جونيور في صفوف الفريق، مع الوصول المرتقب للفرنسي كيليان مبابي.

ومن المتوقع انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه لا مساس بفينيسيوس، حيث يُعد البرازيلي جزءًا أساسيًا من مستقبل فريق ريال مدريد، بغض النظر عن وصول مبابي.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع فينيسيوس.