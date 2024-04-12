نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أتالانتا يطلق تصرحات مدوية عقب الفوز على ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتالانتا، إنه يريد الاستمتاع باللحظة فقط، عقب فوز فريقه الكبير والمفاجئ على مضيفه ليفربول الإنجليزي (3-0)، في ذهاب ربع النهائي الدوري الأوروبي.

مدرب أتالانتا: ليفربول يمكنه قلب الطاولة

وأضف ""الليلة كانت مذهلة.. لم أقم بأي تغييرات حتى قبل 10 دقائق على النهاية، لأنه من الصعب تغيير أي شيء، في فريق صمد حتى الدقيقة 90 بأفضل طريقة".

واتم "لا بأس من أن نحتفل بمثل هذا الانتصار.. لكننا ندرك جميعا أنه سينبغي علينا التغلب على كل شيء، في غضون 7 أيام، في بيرجامو، لأن ليفربول فريق قوي بالفعل، ويمكنه قلب الطاولة وتسجيل الأهداف سريعا".