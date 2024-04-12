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أحمد جودة - القاهرة - أكد دافيد كالابريا، قائد ميلان، على أن فريقه سيحاول تعويض الخسارة التي تلقاها على أرضه أمام روما، بنتيجة (1-0)، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

قائد ميلان يفتح النار على روما في الدوري الآوروبي

وقال كالابريا، عقب المباراة "لقد افتقدنا شيئا ما.. كانوا أفضل في المراوغة، وواجهنا بعض الصعوبة في فهم كيفية ملاحقتهم".

وأضاف: "كان الشوط الأول سلبيا، ثم كانت لنا ردة فعل في الشوط الثاني.. لا تزال هناك 90 دقيقة، وليس لدينا ما نخسره".

وتابع: "روما فريق قوي، لقد كانوا جيدين في وضعنا أمام صعوبات خلال الشوط الأول.. كانوا جيدين أيضا على المستويين الهجومي والدفاعي، وفي الركنيات.. عندما لا تنهي فرصك (جيدا) يصبح الأمر صعبا ومعقدا في هذه المباريات".

وأتم: "لا نحب أن نشعر بالأسف على أنفسنا.. دعونا نستعيد طاقتنا ونفهم الأخطاء، ونجهز أنفسنا بأفضل ما نستطيع لخوض مباراة الإياب".