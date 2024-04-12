انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاول العديد من عشاق الساحرة المستديرة في مصر خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر الجاري، عن موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة.

وتمكن الفريق

الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الفوز في المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري مساء أمس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، كما فاز الأهلي على اف سي زد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

يواصل لاعبو الفارس الأبيض والمارد الأحمر استعداداتهم اليوم ، لمباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري بنسختها الحالية 2023-2024، والتي سوف تقام يوم الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والثامنة مساء بتويقت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءًا يتوقيت الإمارات

الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة