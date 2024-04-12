نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساعي البريد" نجم هولندا السابق يسخر من دي يونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الهولندي رافائيل فان دير فارت نجم ريال مدريد السابق، انتقاداته إلى مواطنه فرينكي دي يونج لاعب برشلونة.

وكان لاعب هولندا السابق، قد وصف أسلوب لعب دي يونج مؤخرا ب "ساعي البريد".

وقال على شاشة التلفزيون الهولندي "معجب كثيرا بأداء فرينكي دي يونج، لكن حان الوقت بالنسبة له من أجل القيام بالمزيد".

وأكد "يجب عليه تسجيل المزيد من الأهداف، وتقديم الكثير من التمريرات الحاسمة".

وأتم "لقد رأيته يدور حول نفسه قليلا خلال لقاء باريس سان جيرمان، وبالكاد أرى تمريرة رئيسية أو تمريرة للأمام، بل يراوغ كثيرا".

