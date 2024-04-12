نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو مونيز يحصد جائزة أفضل لاعب خلال شهر مارس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد البرازيلي رودريجو مونيز لاعب فولهام جائزة أفضل لاعب خلال شهر مارس في الدوري الإنجليزي.

مهاجم فولام سجل 4 أهداف وصنع هدفا خلال 4 مباريات.

المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس

المرشحون لهذه الجائزة يتكونون من 6 لاعبين، حيث يتنافس جناح توتنهام، سون هيونج مين، وظهير أيمن آرسنال، بن وايت، وصانع ألعاب تشيلسي، كول بالمر، إلى جانب ثلاثة لاعبين آخرين وهم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد، رودريجو مونيز من فولهام، وأنطوان سيمينو مهاجم بورنموث.

إليك لائحة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس: