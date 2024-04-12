نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان عطية يبدأ عملية التأهيل قبل مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي صباح اليوم ‏على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها ‏مساء يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الإسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد أمس.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت ‏أمس على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن ‏في ‏الدوري الممتاز.‏

