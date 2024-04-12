نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان عطية يبدأ عملية التأهيل قبل مباراة الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أدى مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي صباح اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الإسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة زد أمس.
وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن في الدوري الممتاز.