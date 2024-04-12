نجم الهلال يحقق أرقاما رائعة بعد الفوز بكأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق صالح الشهري مهاجم الهلال، أرقاما رائعة خلال الفوز على الاتحاد في كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وبحسب موقع "سوفا سكور" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، قدم صالح الشهري تمريرتين حاسمتين لأول مرة في مباراة واحدة بقميص الهلال، على مستوى جميع المنافسات.

كما منح الشهري 5 تمريرات مفتاحية (صناعة فرص)، لأول مرة في مباراة واحدة مع الهلال في كل البطولات.

ملخص مباراة الهلال والاتحاد في كأس السوبر السعودي



حقق الهلال فوزًا كبيرًا على الاتحاد بنتيجة 4-1 في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل الهلال أهدافه عن طريق مالكوم (5')، سالم الدوسري (44')، ناصر الدوسري (90')، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد عبدالرزاق حمدالله (21') من ركلة جزاء.

شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ البداية، حيث تقدم الهلال مبكرًا عن طريق مالكوم، قبل أن يتعادل الاتحاد من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سيطر الهلال على مجريات اللعب وسجل هدفين عن طريق سالم الدوسري وناصر الدوسري.

وبهذا الفوز، حقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه.